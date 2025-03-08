В NHL назвали новую дату рекорда Овечкина по числу голов

NHL: Овечкин установит новый рекорд по числу голов в середине апреля Если Александр Овечкин сохранит нынешнюю результативность в сезоне, он сможет установить новый рекорд по количеству голов в НХЛ в матче против «Каролины», который состоится в ночь на 11 апреля, сообщается на сайте лиги.