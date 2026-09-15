РИА Новости: поставки игристого и тихого вина из ЕС в июле достигли максимума

Поставки игристого и тихого вина из Евросоюза в Россию в июле 2026 года достигли максимальных значений с ноября 2025 года.
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