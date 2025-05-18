Россия Президенты Владимир Путин махсус хәрби операция нәтиҗәсе хәзерге кризиска китергән сәбәпләрне бетерү, шулай ук тотрыклы тынычлык өчен шартлар тудыру һәм дәүләт иминлеген тәэмин итү булырга тиеш дип белдерде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии