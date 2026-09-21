Политолог Слатинов оценил итоги выборов в парламент Липецкой области

Политолог отметил, что списочный результат «Единой России» в Липецкой области составил 48%, что ниже общероссийских показателей, а результат КПРФ по партийным спискам в регионе выше, чем в целом по стране.
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