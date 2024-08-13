Родители Плющихинского жилмассива паникуют: школа и сады переполнены, концессия «сдулась»

Родители школьников из Плющихинского жилмассива просят региональных политиков построить им новую школу как можно скорее: ведь единственное учебное заведение переполнено, а строящаяся по концессии школа заморожена на неизвестный срок.
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