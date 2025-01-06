16 лучших образов на красной дорожке "Золотого глобуса" — Зендая в образе "старого Голливуда", неузнаваемая Эмма Стоун и Деми Мур в золоте

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус". Имена победителей нам уже известны, поэтому пришло время поближе рассмотреть образы звёзд на красной ковровой дорожке.
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