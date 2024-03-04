Адвокат Блиновской заявила, что блогер может воспользоваться налоговой амнистией

Блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую могут освободить от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов по амнистии, которую предложил ввести президент России Владимир Путин.
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