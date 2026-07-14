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Газета.ру

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Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что Франция обыграет Испанию в полуфинале ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Пономарев заявил, что Франция обыграет Испанию в полуфинале ЧМ-2026

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что сборная Франции после победы над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года может побороться за победу на турнире.

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