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Петербургский дневник

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Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин рассказал о реформе детских турниров, которая вызывает интерес у представителей многих видов спорта

Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексей Игонин рассказал о реформе детских турниров, которая вызывает интерес у представителей многих видов спорта

Он также назвал главную проблему петербургского футбола на сегодняшний день и поделился своим собственным спортивным опытом - Алексей, вы возглавили городскую Федерацию футбола осенью прошлого года, до этого работали ее генеральным секретарем.

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