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В Британии выступили с неожиданным требованием по «Северным потокам»: «Запустить!»

В Британии выступили с неожиданным требованием по «Северным потокам»: «Запустить!»

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в социальной сети X призвал повторно запустить уцелевшую ветку газопровода «Северный поток — 2» и вновь покупать российский газ.

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