Эстония не смогла убедить премьера Венгрии Виктора Орбана в необходимости принять Украину в ЕС

Виктор Орбан показывает направление, куда необходимо двигаться Эстонии во главе с ее премьеромЕдинство Евросоюза все сложнее сохранить, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС.
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