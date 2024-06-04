В Ростовской области полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», проведенного на территории города Батайска, были достигнуты значительные результаты в обеспечении общественной безопасности населения, в борьбе с административными правонарушениями и преступлениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии