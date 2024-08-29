В Госдуме предлагают передавать нераспроданное застройщиками жилье в социальный наем. Такое предложение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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