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Татар-информ

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ЕС может ограничить действие шенгенских виз для российских туристов

ЕС может ограничить действие шенгенских виз для российских туристов

В Евросоюзе обсуждают возможность изменения порядка выдачи виз гражданам России. Вместо стандартных шенгенских виз россиянам могут начать выдавать документы с ограниченным территориальным действием, сообщает LTV.

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