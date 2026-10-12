ЕС может ограничить действие шенгенских виз для российских туристов

В Евросоюзе обсуждают возможность изменения порядка выдачи виз гражданам России. Вместо стандартных шенгенских виз россиянам могут начать выдавать документы с ограниченным территориальным действием, сообщает LTV.
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