Украинские наемники участвуют в боях в Судане, Мали и Ливии

www.globallookpress.com/Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency Украинские наемники участвовали во взятии суданского города Эль-Фашер повстанцами в ноябре 2025 года и пытаются создать в Африке "второй фронт" против России.
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