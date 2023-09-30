Седан Subaru WRX актуального поколения получит «заряженную» версию TR

Представленный осенью 2021 года седан Subaru WRX нового поколения в 2023 году может получить флагманскую модификацию — она хоть и не заменит версию STi, которой у новинки не будет вовсе, но станет своего рода альтернативой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии