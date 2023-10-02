В Екатеринбурге прощаются с погибшим в Карабахе полковником Караевым

В Свердловской области провожают в последний путь Тагоймурода КараеваСегодня, 2 октября, в Екатеринбурге проходит церемония прощания с полковником Центрального военного округа (ЦВО) Тагоймуродом Караевым.
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