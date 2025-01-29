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РУСАДА в 2024 году не проверяло Валиеву на допинг

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы РУСАДА.  Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок ее дисквалификации завершится 24 декабря 2025 года.

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