Глава МИД Германии призвал Еврокомиссию усилить защиту внешних границ после миграционного кризиса в Сеуте

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 31 июля призвал Еврокомиссию сосредоточиться на защите внешних границ Европейского союза в связи с резким увеличением числа мигрантов, пересёкших мароккано-испанскую границу в Сеуте.
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