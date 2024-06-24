«До чего дошел прогресс»: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по уровню роботизации

Высшая школа экономики оценила использование робототехники в обрабатывающей промышленности в России. Какое место занимает Татарстан среди других субъектов и где физический труд стоит заменять механическим – в обзоре «Татар-информа».
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