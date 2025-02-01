Разработчики Hunt: Showdown 1896 рассказали о планах по улучшению режима “Схватка за награду”Режим “Схватка за награду” для Hunt: Showdown 1896 был запущен, как более компактный и динамичный игровой процесс для тех, кто ищет альтернативу “Охоте за наградой”.