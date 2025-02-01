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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Hunt: Showdown 1896 рассказали о планах по улучшению режима “Схватка за...

Разработчики Hunt: Showdown 1896 рассказали о планах по улучшению режима “Схватка за...

Разработчики Hunt: Showdown 1896 рассказали о планах по улучшению режима “Схватка за награду”Режим “Схватка за награду” для Hunt: Showdown 1896 был запущен, как более компактный и динамичный игровой процесс для тех, кто ищет альтернативу “Охоте за наградой”.

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