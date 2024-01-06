Путин заявил, что государство всегда будет рядом с семьями погибших героев СВО

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Раз так, и есть такая клятва , то почему продолжаются стабильные нападения на участников СВО и их семей . А стоять рядом и смотреть как избивают толпой рассосавшиеся по стране незаконные мигранты ? А Вы прямо с трибуны так и скажите и покажите на что правительство готово и может инструкции ещё отпишите , что делать . Думаю в ближайшее время они уже не потребуются не только им , но и те кто их здесь прописывает и тех кто защищает и полиции достанется и правосудию .