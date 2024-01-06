Страна и люди
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Страна и люди

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Путин заявил, что государство всегда будет рядом с семьями погибших героев СВО

Путин заявил, что государство всегда будет рядом с семьями погибших героев СВО

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с родственниками погибших на СВО бойцов заверил, что государство «всегда будет рядом» с ними и поддержит.

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Комментарии
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Андрей
это всё правильно.Но хорошо бы законодательно закрепить заботу государства о семьях погибших наших воинов -героях.
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16 час.
radiofree RF
А если пропавший бе вести?То так же как и во время ВОВ?
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Раз так,  и есть такая клятва , то почему продолжаются стабильные нападения на участников СВО и их семей . А стоять рядом и смотреть как избивают толпой рассосавшиеся по стране незаконные мигранты ? А Вы прямо с трибуны так и скажите и покажите на что правительство готово и может инструкции ещё отпишите , что делать . Думаю в ближайшее время они уже не потребуются не только им , но и те кто их здесь прописывает и тех кто защищает и полиции достанется и правосудию .
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13 час.

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