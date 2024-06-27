Расселение 25 домов по программе реновации завершили в районе Люблино

В районе Люблино на юго-востоке столицы завершено расселение 25 домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Лёвкин.
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