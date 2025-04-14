МХТ представил в Петербурге премьеру чеховской «Чайки»

Большие гастроли Московского художественного театра имени Чехова завершились В свой родной город Константин Хабенский привез сразу восемь разноплановых спектаклей - от парада всех звезд в литературно-музыкальном вечере «Истории любви» (0+) до экспериментальной «Сони-9» (16+).
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