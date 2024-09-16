Сила в правде
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Сила в правде

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Восход "Ориона": Погибшие мечты превращаются в кошмар Украины

Восход "Ориона": Погибшие мечты превращаются в кошмар Украины

Сейчас уже, наверное, мало кто помнит, но до начала нашей спецоперации одной из тем, которую просто обожало смаковать украинское общество, было обсуждение, как турецкие "Байрактары" на службе ВСУ будут жечь "танки россиян" в Донбассе.

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