"Не будет все хорошо. Мы несем тяжелые потери": "Пташка" из "Азова"* впала в депрессию

Украинская националистка Екатерина Полищук ("Пташка") призвала своих подписчиков в социальных сетях перестать писать ей духоподъемные сообщения, так как ситуация на фронте для ВСУ складывается не в лучшую сторону.
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