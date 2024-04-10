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«Ты рад?», – Лиза Арзамасова и Илья Авербух скоро вновь станут родителями

«Ты рад?», – Лиза Арзамасова и Илья Авербух скоро вновь станут родителями

Несколько лет назад роман Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой бурно обсуждала вся страна. Многие не верили, что отношения актрисы и фигуриста будут долгими, ведь между ними значительная разница в возрасте.

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