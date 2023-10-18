Официальная поддержка “Гвинта” завершена и последующие исправления баланс...

Официальная поддержка “Гвинта” завершена и последующие исправления баланса зависят от сообществаВ конце прошлого года компания CD Projekt Red объявила, что прекращает разработку своей коллекционной карточной игры “Гвинт”, в которую можно играть бесплатно, при этом новые карты будут добавляться до 2023 года, но после этого карточный… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.