Официальная поддержка “Гвинта” завершена и последующие исправления баланс...

Официальная поддержка “Гвинта” завершена и последующие исправления баланса зависят от сообществаВ конце прошлого года компания CD Projekt Red объявила, что прекращает разработку своей коллекционной карточной игры “Гвинт”, в которую можно играть бесплатно, при этом новые карты будут добавляться до 2023 года, но после этого карточный… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.
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