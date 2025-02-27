Замглавы МИД РФ Вершинин: Москва выступает за возобновление диалога по СНВ-III

Соглашение истекает 5 февраля 2026 года Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин сообщил в интервью РИА Новости, что Москва выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, таким как СНВ-III.