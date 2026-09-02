МегаФон объявил старт продаж пауэрбанков нового поколения

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVeSH96TC5 МегаФон расширил линейку устройств собственной торговой марки StellarWay и впервые внедрил в фирменные внешние аккумуляторы поддержку стандарта беспроводной зарядки нового поколения Qi2.
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