Психолог Таррагона раскрыла секрет стабильных отношений

Психолог Маргарита Таррагона из 20minutos представила правило для крепких отношений: одно негативное взаимодействие стоит компенсировать пятью позитивными.
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