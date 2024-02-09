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Несекретные материалы

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Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента

Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента

Удивительно видеть американского журналиста, который задает вопрос и ВЫСЛУШИВАЕТ ОТВЕТ!Я смотрел немало взятых ранее у ВВП интервью в полном формате и явно не те версии, что показывали англосаксам на их ТВ.

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