Пару ремарок по поводу интервью, взятого Карлсоном у российского президента

Удивительно видеть американского журналиста, который задает вопрос и ВЫСЛУШИВАЕТ ОТВЕТ!Я смотрел немало взятых ранее у ВВП интервью в полном формате и явно не те версии, что показывали англосаксам на их ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии