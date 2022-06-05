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Устала быть спортсменкой и комсомолкой. Наталья Варлей — о стереотипах

Устала быть спортсменкой и комсомолкой. Наталья Варлей — о стереотипах

Наталья Варлей на недавнем Втором Открытом фестивале патриотического кино «Малая земля» в Новороссийске была награждена почетным призом «Пылающее сердце» — символ зрительской любви, которую актриса завоевала, снявшись во всенародно любимых фильмах.

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