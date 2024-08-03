Лучшие медики Петербурга получат денежные премии

Постановление о присуждении наград подписал губернатор Александр Беглов Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О присуждении премий Правительства Санкт-Петербурга «Лучший врач года» и «Лучший медицинский работник года со средним профессиональным образованием» медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в 2024 году», сообщили в пресс-службе Смольного.