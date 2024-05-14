В Орловской области участники ЕГЭ стали получать уведомления об экзаменах

Процедура выдачи уведомлений об участии в ЕГЭ в Орловской области стартовала 13 мая. Их будут выдавать тем, кто примет участие в экзаменах основного периода ГИА и ЕГЭ по образовательным программам среднего общего образования.
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