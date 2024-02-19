Летом облагородят дворы на Новоалексеевской

Алексеевский район будет развиваться, сохраняя исторический колорит В последние несколько лет районы Северо-Востока заметно преобразились, не стал исключением один из исторических и ближайших к центру районов — Алексеевский.
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