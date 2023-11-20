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Дипломат Беляев: Россия не оставит без ответа антироссийские действия Финляндии

Дипломат Беляев: Россия не оставит без ответа антироссийские действия Финляндии

Россия не оставит без ответа любые антироссийские действия Финляндии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Беляев.

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