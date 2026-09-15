Красная икра уходит с прилавков: рестораторы ищут альтернативу на фоне обвала производства

ВЛАДИВОСТОК, 15 сентября, ФедералПресс. Производство красной икры в России сократилось на 66 % по сравнению с 2025 годом, достигнув одного из самых низких показателей за последние два десятилетия.
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