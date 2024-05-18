👰♀️🤵♂️Крымчане стали участниками самого масштабного бракосочетания на ВДНХ в Москве Под марш Мендельсона пара из города Саки идёт по столице.
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👰♀️🤵♂️Крымчане стали участниками самого масштабного бракосочетания на ВДНХ в Москве Под марш Мендельсона пара из города Саки идёт по столице.