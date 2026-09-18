Глава Новосибирской области проголосовал на выборах в Госдуму через ДЭГ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, воспользовавшись системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
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