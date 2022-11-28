Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Гюндоган о Германии на ЧМ: «Политика закончилась. Несколько игроков злились на ФИФА, их разочаровал запрет повязки. Если ты что-то делаешь, то всей командой»

Илкай Гюндоган заявил, что Германия больше не планирует акций протеста на ЧМ-2022. Перед игрой с Японией (1:2) футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против ФИФА, которая запретила капитанам команд ношение повязок One Love на матчах ЧМ-2022.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх