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Царьград

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Киев увеличил группы для принудительной эвакуации детей из Славянска

Киев увеличил группы для принудительной эвакуации детей из Славянска

Киев увеличил число групп Нацполиции "Белый ангел" для принудительной эвакуации семей с детьми из Славянска.

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