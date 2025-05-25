Пора уже браться за "шпионов Алиева". Военкор WarGonzo сказал, где их искать: "Россия должна ответить на враждебные действия"

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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8 час.
Гулька
Азеров все поголовно из России надо гнать поганой метлой... это не люди - это шакалы...
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4 час.
Анатолий Анатольев
Несвоевременное принятия ужесточения отношений со ЗЛОМ Азербайджана - получим еще одну &quot;УСРАИНУ&quot;, а ОНО нам надо???! МОЧИТЬ террористов!
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2 час.
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