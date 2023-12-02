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Левкин: на юго-востоке Москвы жители 68 домов переехали в новые квартиры

Левкин: на юго-востоке Москвы жители 68 домов переехали в новые квартиры

В Юго-Восточном округе Москвы обладателями новых квартир по реновации стали жители 68 пятиэтажек. В общей сложности новоселье отметили примерно пять тысяч семей, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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