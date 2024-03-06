Браво, больше чем всё НАТО. Товарищ Ким отгрузил русским рекордные объёмы "высокоточного добра"

3 дня назад 55K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Южнокорейская гражданская разведка, BEYOND PARALLEL, сидящая на контракте у Министерства Обороны Южной Кореи, 28 февраля выпустила доклад - "Крупные поставки БК из КНДР в Россию", за авторством Виктора Ча, Джо Бермудеса-младшего и Джен Джун.
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