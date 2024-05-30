Сергей Майоров из HiFi-стриминга «Звук» перешел в «Звук Бизнес»

Пост генерального директора b2b-аудиосервиса «Звук Бизнес» занял Сергей Майоров. В новой должности он сфокусируется на стратегическом развитии стриминга и построении продуктовых взаимосвязей в экосистеме HiFi-стриминга «Звук», сообщили в пресс-службе компании.
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