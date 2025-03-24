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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте о победе над Нидерландами: «Этот матч мог бы стать финалом Евро. Испания была на должном уровне»

В ответном матче 1/4 финала испанцы сыграли вничью с Нидерландами (3:3, 5:4 по пен., первая игра – 2:2).

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