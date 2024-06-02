Названы необычные последствия сидячего образа жизни

Из-за малой активности у людей страдала печень Ученые из университета Восточной Финляндии выявили, что у детей с малоподвижным образом жизни повышается риск жировой болезни печени и цирроза в молодом возрасте.
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