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Названы необычные последствия сидячего образа жизни

Названы необычные последствия сидячего образа жизни

Из-за малой активности у людей страдала печень Ученые из университета Восточной Финляндии выявили, что у детей с малоподвижным образом жизни повышается риск жировой болезни печени и цирроза в молодом возрасте.

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