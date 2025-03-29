Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Александр
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«Мы их добьём»: Вопрос о безоворочной капитуляции ВСУ решён?

«Мы их добьём»: Вопрос о безоворочной капитуляции ВСУ решён?

В ходе рабочего визита в Мурманск 27 марта президент Владимир Путин подчеркнул: наши войска обладают стратегической инициативой по всей линии фронта.

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Комментарии
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Евгений Кузнецов
Такими темпами как сейчас это произойдет лет через тридцать.
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20 час.
Александр _
В далеком 2022 году Владимир Владимирович сказал, обращаясь к западным странам, попробуете вмешаться получите такой ответ, которого никогда не видели. Вот они и не видят четвертый год. Дожать, добить - какая разница. Нужно перестать с ними разговаривать и показать обещанный ответ.
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19 час.
Владимир Самборский
Примерно год, как военкоры нам говорят: &quot;Вот еще чуть - и у хохлов все посыпится!&quot;. Но этого не видно. Огрызаются, и еще как! Та же Курщина. 7 месяцев боев! Как там люди выжили... А Апти сначала говорил 2-3 дня, потом 2-3 месяца... Так воевать нельзя! Где у нас будет больше потерь: если за 3 года 40% ДНР отвоевали. или за 3 месяца БОЛЬШИМИ силами все разгромить? Сталин говорил:&quot;Бабы еще нарожают!&quot;, а вот ныне что-то рожать они отказываются... Мужиков надо беречь, а не бросать в штурмы!
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17 час.
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