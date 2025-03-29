«Мы их добьём»: Вопрос о безоворочной капитуляции ВСУ решён?

В далеком 2022 году Владимир Владимирович сказал, обращаясь к западным странам, попробуете вмешаться получите такой ответ, которого никогда не видели. Вот они и не видят четвертый год. Дожать, добить - какая разница. Нужно перестать с ними разговаривать и показать обещанный ответ.

Владимир Самборский

Примерно год, как военкоры нам говорят: "Вот еще чуть - и у хохлов все посыпится!". Но этого не видно. Огрызаются, и еще как! Та же Курщина. 7 месяцев боев! Как там люди выжили... А Апти сначала говорил 2-3 дня, потом 2-3 месяца... Так воевать нельзя! Где у нас будет больше потерь: если за 3 года 40% ДНР отвоевали. или за 3 месяца БОЛЬШИМИ силами все разгромить? Сталин говорил:"Бабы еще нарожают!", а вот ныне что-то рожать они отказываются... Мужиков надо беречь, а не бросать в штурмы!