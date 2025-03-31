Закредитованность россиян рекордно упала

ЦБ: Общий объем займов россиян сократился на 390 миллиардов рублей к марту К марту 2025 года суммарный объем займов россиян сократился максимальными за последние десять лет темпами и просел на 390 миллиардов рублей.
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